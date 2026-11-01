Во Франкфурте в ходе протестов пострадали более 100 полицейских

Немецкие министры угрожают суровыми наказаниями мародерам и участникам беспорядков, которые повредили магазины и ранили более 100 полицейских во Франкфурте прошлой ночью, 31 октября.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Немецкий город Франкфурт-на-Майне стал эпицентром насильственных протестов после того, как в течение дня десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы десятков немецких городов, требуя лучшего образования и снижения стоимости жизни в рамках акций, организованных кампанией Gen Z regelt.

В финансовом центре Франкфурте бунтовщики в капюшонах повредили 17 магазинов и торговых точек, пять из которых были разграблены. Как сообщили в министерстве внутренних дел земли Гессен, полиция задействовала 1 300 сотрудников, более 100 из которых получили ранения во время столкновений.

Полиция задержала 54 протестующих в возрасте от 13 до 29 лет. Большинство задержанных – граждане Германии, однако многие участники беспорядков имеют мигрантское происхождение.

Полиция Франкфурта сообщила о насильственных беспорядках, в частности о разбитых окнах и бросании коктейлей Молотова в сторону служб экстренной помощи.

Напомним, поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя лучшего образования и снижения стоимости жизни.

Организаторы протестов Gen Z regelt заявили, что демонстрации должны продолжиться в ближайшее время.