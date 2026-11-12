Зеленский рассказал об итогах встречи крупнейших партнеров Украины в Дублине

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече "крупнейших партнеров Украины" в Дублине, организованной премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Во встрече приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Литвы Гитанас Науседа, а также главы правительств Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Дании, Канады, Ирландии и Швеции.

Кроме того, к встрече присоединились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Говорили о том, как усилить поддержку Украины на фоне постоянных российских атак. Прежде всего – о ракетах для ПВО, энергетической поддержке и строительстве новых укрытий. Также обсудили финансовую устойчивость Украины, новые взносы в программу PURL и гарантии безопасности. Рассчитываем на поддержку партнеров во всех этих вопросах", – сообщил Зеленский.

На следующей неделе в Берлине запланирована встреча "коалиции желающих", где лидеры продолжат координацию.

В этом контексте он отметил решение Великобритании о новом масштабном пакете санкций против России.

"Еще один шаг к ограничению ресурсов, за счет которых Россия финансирует войну. Спасибо за шаги, которые приближают мир", – резюмировал Зеленский.

Также в Дублине Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.