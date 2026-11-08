FT: демократи у Конгресі готують пакет військової допомоги Україні на 15 млрд доларів

Після перемоги на проміжних виборах демократи в Конгресі США прагнуть використати свої повноваження щодо бюджетних видатків, щоб посилити підтримку України та запровадити додаткові санкції проти Росії.

Про це йдеться в публікації Financial Times, передає "Європейська правда".

Представники Демократичної партії планують сформувати новий пакет безпекової допомоги для Києва, обсяг якого, за словами одного з помічників у комітеті з закордонних справ Палати представників, становитиме близько 15 млрд доларів.

Прихильники України також сподіваються використати перехідний період перед приведенням до присяги нового складу Конгресу в січні, щоб забезпечити більш термінову підтримку.

За словами одного з джерел серед помічників демократів у комітеті із закордонних справ Палати представників, енергетична допомога Києву "займає справді дуже високе місце у списку пріоритетів" під час цього періоду.

Як зазначається, законодавці, ймовірно, використають щорічний законопроєкт про оборонну політику NDAA, який має бути ухвалений до закінчення каденції цього Конгресу, як механізм для надання допомоги Києву.

Ключовим пріоритетом для демократів у новому Конгресі стане внесення поправок до законодавства про санкції проти Росії, названого на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, зазначили у комітеті. Цей закон, ухвалений за широкої двопартійної підтримки, передбачає фінансові санкції проти оборонного та енергетичного секторів РФ. Втім, президент США Дональд Трамп так і не увів його в дію, натомість знявши санкції з російського дизелю.

"Ми виправимо законопроєкт Грема. Півтора року пішло на те, щоб домогтися санкцій проти Росії, а їх просто скасували", – сказав інший помічник Демократичної партії у комітеті.

Не маючи двох третин голосів у обох палатах, демократи не можуть завадити Трампу накласти вето на законопроєкт за відсутності підтримки з боку опозиції.

Помічники у комітеті також заявляють, що вони намагатимуться посилити нагляд за мережею супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска, якою користується Україна. Минулого місяця у роботі цієї служби сталося незрозуміле уповільнення, що завадило обороні проти російських атак.

Помічник демократів із комітету Сенату з міжнародних відносин повідомив, що комітет поінформував Маска про необхідність збереження всіх документів, пов’язаних з уповільненням роботи мережі. Сенатори також надсилали листи до портів, банків та організацій, залучених до угоди Трампа з Росією щодо дизельного палива.

Демократи мають намір використати свої повноваження з нагляду для проведення низки розслідувань щодо зовнішньої політики адміністрації Трампа та бізнес-інтересів родини президента.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що перемога Демократичної партії на виборах до Конгресу США може сприяти посиленню підтримки Україні з боку Вашингтона.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

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