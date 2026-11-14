Что приобрела и что потеряла Украина из-за победы демократов в США – интервью Маркаровой

Бывшая посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Европейской правде" посоветовала скептически относиться к прогнозам о том, что новый Конгресс может заставить Трампа возобновить помощь ВСУ, несмотря на сообщения источников западных журналистов.

В то же время она категорически не согласна с распространенным мнением о том, что выборы ослабили поддержку Украины в Конгрессе из-за поражения нескольких членов украинского кокуса, и объясняет, почему.

За новым поворотом в Америке после промежуточных выборов в Конгресс США Оксана Маркарова наблюдает уже из-за пределов государственной службы, но от этого её оценки, возможно, даже интереснее.

О том, чего ожидать после промежуточных выборов в Конгресс США, и о приоритетах во взаимодействии с США – в беседе которую мы записали с ней в нашей студии в Киеве.

Самое важное из этой беседы – в текстовой версии, которую мы представляем от первого лица. Далее – основные её тезисы.

В целом то, что президент США утратил большинство на промежуточных выборах в Конгресс, не является чем-то совершенно необычным. В США этот маятник качается при каждом президенте.

Скорее всего, большинство в Сенате возглавит демократ Чак Шумер. А конгрессмен-демократ Хаким Джеффрис останется кандидатом номер один на пост спикера и впоследствии займет эту должность.

Сейчас ведется активная работа по распределению всех остальных должностей.

И Шумер, и Джеффрис поддерживают Украину.

Почти все сопредседатели украинского кокуса, то есть "группы дружбы" с Украиной в Палате представителей, переизбрались.

Число людей, которые знают и поддерживают Украину, в Сенате однозначно увеличилось.

Однако нет оснований ожидать, что Соединённые Штаты вновь будут оказывать прямую помощь.

Мы не получали новой помощи от США с 2025 года – ни бюджетной помощи, ни финансирования оружия и т. п. Это политика президента Трампа. Он заранее об этом предупреждал, нам очень четко сказали, что финансовой помощи не будет, и администрация Трампа выполняет это обещание.

Напомню, что ряд программ помощи, которые США обязались предоставить, до сих пор не выполнены. Они просто не реализуются правительством, хотя соответствующие законы были не только приняты, но и профинансированы, оружие заказано – но поставки до сих пор не состоялись. И у администрации есть очень много возможностей не выполнять эти обязательства.

Сейчас СМИ пишут о 15 млрд долларов, которые якобы планирует выделить Конгресс. То, что неназванные источники западного издания (речь идет о FT) что-то сказали, – это не всегда означает, что такое решение существует или что оно может быть воплощено на практике. Поэтому не стоит рисовать себе "победу", чтобы потом впасть в "предательство", когда этого не произойдет.

Впрочем, определенные решения в пользу Украины Конгресс все же может принять. Причем еще старый Конгресс, с республиканским большинством.

Что касается "закона об адских санкциях" – я бы не ждала изменений из-за выборов. И в целом советую его не переоценивать.

Чтобы ввести санкции против России, Трампу не нужны никакие дополнительные законы.

Чтобы ввести "адские санкции" против РФ, Трампу достаточно просто принять решение и ввести их.

Если кто-то действительно хочет мира – должен наложить на Россию дополнительные санкции.

Потому что реальные переговоры начнутся только тогда, когда Россия и Путин поймут, что их завтра может быть хуже, чем сегодня.

Более подробные объяснения Оксаны Маркаровой – в материале Оксана Маркарова: Нет оснований ожидать, что Конгресс США возобновит помощь Украине.