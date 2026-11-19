Волна хакерских атак и фейковых сообщений, с которыми столкнулась Италия в течение последних недель, была направлена на дестабилизацию ситуации в стране, но не представляла конкретной угрозы национальной безопасности, заявил в четверг, 19 ноября, министр внутренних дел Маттео Пьянтедози.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе школы по всей Италии получили электронные письма с угрозами взрывов. Пьянтедози отметил, что эти атаки, судя по всему, были направлены на подрыв доверия к государственным институтам.

"На данный момент нет никакой чрезвычайной ситуации, которая представляла бы конкретную угрозу национальной безопасности. 16 ноября почти 7 500 школ получили такие электронные письма, однако была проведена лишь одна эвакуация", – заявил Пьянтедози.

Предварительные проверки показали, что электронные письма, включая недавние ложные тревоги об авиарейсах, поступали с взломанных иностранных аккаунтов, которые уже находятся под следствием национальных органов власти, добавил он.

Некоторые европейские чиновники подозревают, что за этой кампанией может стоять Россия. Посольство России в Италии предложило помощь в установлении виновных.

Впрочем, Пьянтедози отметил, что "еще рано" возлагать ответственность за эти атаки, но добавил, что единственной подтвержденной на сегодняшний день масштабной кибератакой была атака на системы охлаждения супермаркетов в начале этого месяца.

Напомним, 12 ноября более 3 700 школ в Италии получили ложные предупреждения об угрозе взрывов, однако подавляющее большинство из них решило продолжить работу, следуя новым рекомендациям правительства по реагированию на подобные угрозы.

После этого в правительстве заявили, что Италия инвестирует 6 миллиардов евро в течение ближайших нескольких лет в защиту от гибридных угроз.