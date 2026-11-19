СМИ: возле посольства Нидерландов в Киеве заметили три дрона
Во время российской атаки на Киев журналисты заметили три ударных дрона, пролетевших над посольством Нидерландов.
Об этом сообщил репортер RTL с места событий, сообщает "Европейская правда".
Журналист считает, что "все указывает на то, что первые два дрона нацеливались" на прилегающие к посольству территории или на самое дипломатическое представительство.
"В сети распространяется видео первого дрона. На нём видно, как дрон летит прямо в сторону улицы Фроловской, на которой расположено посольство Нидерландов. Так что этот дрон не был просто случайным. Он оказался во внутреннем дворике посольства", – отметил журналист.
По его словам, второй дрон кружил непосредственно над посольством, прежде чем его сбили.
"Это не обязательно означает, что посольство было целью. В этом районе есть и другие потенциальные цели", – сказал он.
При этом журналист добавил, что куда летел третий дрон, пока неизвестно.
В четверг во время российской атаки один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов в Киеве. При этом само здание получило незначительные повреждения.
Во вторник стало известно, что российская атака на Днепр повредила почетное консульство Австрии.