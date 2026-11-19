Во время российской атаки на Киев журналисты заметили три ударных дрона, пролетевших над посольством Нидерландов.

Об этом сообщил репортер RTL с места событий, сообщает "Европейская правда".

Журналист считает, что "все указывает на то, что первые два дрона нацеливались" на прилегающие к посольству территории или на самое дипломатическое представительство.

"В сети распространяется видео первого дрона. На нём видно, как дрон летит прямо в сторону улицы Фроловской, на которой расположено посольство Нидерландов. Так что этот дрон не был просто случайным. Он оказался во внутреннем дворике посольства", – отметил журналист.

По его словам, второй дрон кружил непосредственно над посольством, прежде чем его сбили.

"Это не обязательно означает, что посольство было целью. В этом районе есть и другие потенциальные цели", – сказал он.

При этом журналист добавил, что куда летел третий дрон, пока неизвестно.

В четверг во время российской атаки один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов в Киеве. При этом само здание получило незначительные повреждения.

Во вторник стало известно, что российская атака на Днепр повредила почетное консульство Австрии.