Страны, входящие в "коалицию желающих", по итогам встречи в Берлине призвали Россию к энергетическому перемирию на время зимы.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 19 ноября, пишет "Европейская правда".

"Коалиция желающих" считает, что в качестве первого шага к прекращению боевых действий Россия должна "согласиться на энергетическое перемирие на период зимы".

"Учитывая важность безопасного прохода и свободы судоходства в Чёрном море для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, они подчеркнули необходимость также договориться о перемирии, чтобы обеспечить экспорт продовольствия из этого региона", – говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры еще раз подтвердили свою непоколебимую солидарность с Украиной и ее право на самооборону против российской агрессии.

Также они подтвердили свою приверженность долгосрочной и всесторонней поддержке Украины, в частности путем оказания политической, дипломатической, военной, финансовой и гражданской помощи.

В этом контексте лидеры подчеркнули, что укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины остается приоритетом.

Отмечается, что в преддверии зимы лидеры приложат дополнительные усилия совместно с третьими странами, чтобы обеспечить Украину дополнительными средствами противоракетной обороны.

Отдельно они обязались усилить экономическое давление на военные действия России путем применения санкций, более широких экономических мер и жестких действий против обхода санкций.

В этот день после заседания "коалиции желающих" спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, аналогичном 5-й статье НАТО.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".

Также он заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.