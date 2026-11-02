Румунія піднімала винищувачі через атаку Росії на українські порти на Дунаї

У ніч з 1 на 2 листопада Румунія піднімала винищувачі через масові атаки безпілотниками на українські порти на Дунаї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Румунії.

Румунія піднімала літаки F-16 з бойового чергування Протиповітряної оборони у Фетешті та Кимпія-Турзій, а також гелікоптер IAR 330 Puma SOCAT.

"Національний військовий центр командування повідомив Головний інспекторат з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів щодо попередження населення північної частини повіту Тулча, а о 04:11 було надіслане повідомлення RO-Alert", – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога припинилася о 05:26. Вторгнень у національний простір Румунії не фіксували.

Нагадаємо, увечері в суботу, 31 жовтня, системи радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували два безпілотні літальні апарати, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни.

Того ж дня безпілотник порушив повітряний простір Молдови під час російських повітряних атак на Україну.