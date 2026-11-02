Румыния подняла истребители в связи с нападением России на украинские порты на Дунае

В ночь с 1 на 2 ноября Румыния подняла истребители в связи с массовыми атаками беспилотников на украинские порты на Дунае.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства обороны Румынии.

Румыния подняла самолеты F-16 с боевого дежурства противовоздушной обороны в Фетешти и Кимпия-Турзии, а также вертолет IAR 330 Puma SOCAT.

"Национальный военный центр командования сообщил Главному инспекторату по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения северной части уезда Тулча, а в 04:11 было отправлено сообщение RO-Alert", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога была снята в 05:26. Вторжений в национальное воздушное пространство Румынии не зафиксировано.

Напомним, вечером в субботу, 31 октября, системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вошли в воздушное пространство страны.

В тот же день беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы во время российских воздушных атак на Украину.