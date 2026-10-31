Дрон порушив повітряний простір Молдови на тлі атак РФ на Україну

У суботу, 31 жовтня, безпілотник порушив повітряний простір Молдови під час російських повітряних атак на Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

На тлі масових атак Росії на Україну Центр повітряних операцій Національної армії Молдови повідомив про несанкціонований політ безпілотника у повітряному просторі країни. Дрон зафіксували о 16:24. Апарат рухався з боку села Семенівка Одеської області у напрямку села Плопі, що у Рибницькому районі невизнаного Придністров’я.

Згодом дрон помітили в районі населеного пункту Бенешть Теленештського району.

З міркувань безпеки армія запровадила обмеження у повітряному просторі над північною та центральною частиною Молдови.

О 16:54 безпілотник зник з радарів радіолокаційних систем Міноборони поблизу населеного пункту Цибіріка Калараського району.

У Міноборони Молдови зазначили, що продовжують моніторинг повітряного простору країни. У відомстві закликали громадян у разі виявлення підозрілих літальних апаратів або уламків не наближатися до них та негайно зателефонувати на номер 112.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Російську Федерацію.

Після того, як у селі Кіштельниця виявили дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

Писали, що Румунія веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.