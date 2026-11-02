У Швеції хакери зламали холодильники у кількох мережах супермаркетів

У продуктових магазинах мереж Ica та Coop у Швеції виникли проблеми з холодильниками та морозильними камерами через ймовірну кібератаку.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на видання Dagens Nyheter.

Уночі 2 листопада холодильники та морозильні камери в деяких магазинах мережі Ica в кількох містах Швеції почали давати збої. У одному з магазинів повідомляють, що хакери встановили температуру на рівні 50 градусів.

"Вночі наші холодильники та морозильні камери були зламані, і зловмисники встановили температуру на 50 градусів. Ми надзвичайно засмучені й працюємо на повну силу, щоб утилізувати зіпсовані продукти та відновити роботу", – йдеться у заяві.

Скільки саме продуктових магазинів постраждало, поки не повідомляють.

"Нам відомо, що вночі стався інцидент, який вплинув на роботу холодильних та морозильних систем у обмеженій кількості магазинів. З боку Ica ми надаємо підтримку в усуненні наслідків інциденту", – зазначили у пресслужбі мережі супермаркетів.

Мережа Coop також постраждала: там кібератаку зафіксували у шести магазинах. У пресслужбі заявили, що поки не знають масштабу збитків.

Раніше у жовтні масштабна кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.

Недавно хакери атакували інформаційні системи Палати депутатів Італії, зачепивши поштові скриньки багатьох парламентарів та електронну пошту прем’єрки Джорджі Мелоні.