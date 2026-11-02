В Швеции хакеры взломали холодильники в нескольких сетях супермаркетов

В продуктовых магазинах сетей Ica и Coop в Швеции возникли проблемы с холодильниками и морозильными камерами из-за вероятной кибератаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

Ночью 2 ноября холодильники и морозильные камеры в некоторых магазинах сети Ica в нескольких городах Швеции начали давать сбои. В одном из магазинов сообщают, что хакеры установили температуру на уровне 50 градусов.

"Ночью наши холодильники и морозильные камеры были взломаны, и злоумышленники установили температуру на 50 градусов. Мы чрезвычайно огорчены и работаем в полную силу, чтобы утилизировать испорченные продукты и восстановить работу", – говорится в заявлении.

Сколько именно продуктовых магазинов пострадало, пока не сообщается.

"Нам известно, что ночью произошел инцидент, который повлиял на работу холодильных и морозильных систем в ограниченном количестве магазинов. Со стороны Ica мы оказываем поддержку в устранении последствий инцидента", – отметили в пресс-службе сети супермаркетов.

Сеть Coop также пострадала: там кибератаку зафиксировали в шести магазинах. В пресс-службе заявили, что пока не знают масштаба ущерба.

Ранее в октябре масштабная кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.

Недавно хакеры атаковали информационные системы Палаты депутатов Италии, пострадали почтовые ящики многих парламентариев и электронная почта премьер-министра Джорджи Мелони.