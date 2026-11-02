У Кремлі заявили, що не зможуть імпортувати газ до Європи через Україну

Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував публікацію The Wall Street Journal про ідею США відновити поставки російського газу до Європи через трубопроводи, що проходять територією України.

Про це він сказав у коментарі пропагандистській агенції ТАСС, передає "Європейська правда".

Пєсков заявив, що наразі "ситуація на місцях свідчить про неможливість" реалізації планів щодо відновлення транзиту газу з РФ через Україну. За його словами, поки що навряд чи можна говорити про відновлення поставок в майбутньому.

Водночас речник Кремля зауважив, що подальші плани залежатимуть від бажань покупців та можливостей постачальників.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що США підтримують якнайшвидше відновлення поставок російського природного газу до Європи через територію України, в рамках переговорів, спрямованих на досягнення енергетичного перемир’я напередодні наближення зими.

Європейська комісія раніше заявила, що навіть після завершення війни Росії проти України ЄС не планує відновлювати імпорт російського газу, оскільки відмова від нього закріплена чинним законодавством.

Раніше йшлося, що США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заблокованих після початку повномасштабної війни Росії в Україні, та передати їх до фінансової структури під контролем Вашингтона з метою відновлення мирних переговорів.