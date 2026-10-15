FT: США запропонували Європі розблокувати частину росактивів, щоб підштовхнути РФ до переговорів

США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заблокованих після початку повномасштабної війни Росії в Україні, та передати їх до фінансової структури під контролем Вашингтона з метою відновлення мирних переговорів.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Посилаючись на чотирьох осіб, обізнаних у цьому питанні, газета повідомила, що ця пропозиція обговорювалася під час зустрічей у Маямі минулого тижня між переговірниками президента США Дональда Трампа та представниками України і європейських країн.

Згідно з повідомленням, спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер представили кілька можливих механізмів розблокування активів, зокрема їх переведення до нового фінансового механізму під наглядом США.

Європейські делегати відхилили цю пропозицію, зазначивши, що ця ініціатива стала несподіванкою для європейських столиць та Києва і викликала питання щодо підходу Вашингтона до тиску на Москву з метою припинення війни проти України.

Один з американських посадовців повідомив виданню, що використання заморожених російських активів обговорювалося в рамках комплексної мирної угоди, але механізми розблокування коштів та визначення їхнього призначення все ще перебувають на стадії розгляду. Посадовець додав, що з часом висувалися різні пропозиції щодо можливого використання заморожених активів Росії після війни.

Згідно з повідомленням, українські посадовці, які брали участь у переговорах, зазначили, що це питання також обговорювалося з їхніми американськими колегами під час попередніх зустрічей.

Заморожені активи стали головним предметом дискусій серед західних союзників України щодо того, як фінансувати оборону та відбудову Києва, водночас гарантуючи, що Росія понесе фінансові наслідки своєї війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд вважає, що Європі потрібно відновити дискусію щодо подальшої долі заморожених російських активів.

Раніше у Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.

Про деталі цієї ініціативи – в статті Страсбург шукає російські активи: чи вийде передати Україні гроші РФ за рішенням ЄСПЛ.