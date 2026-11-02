В Кремле заявили, что не смогут импортировать газ в Европу через Украину

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об идее США возобновить поставки российского газа в Европу по трубопроводам, проходящим через территорию Украины.

Об этом он заявил в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС, передает "Европейская правда".

Песков заявил, что в настоящее время "ситуация на местах свидетельствует о невозможности" реализации планов по возобновлению транзита газа из РФ через Украину. По его словам, пока вряд ли можно говорить о возобновлении поставок в будущем.

В то же время пресс-секретарь Кремля отметил, что дальнейшие планы будут зависеть от пожеланий покупателей и возможностей поставщиков.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что США поддерживают как можно более быстрое возобновление поставок российского природного газа в Европу через территорию Украины в рамках переговоров, направленных на достижение энергетического перемирия в преддверии приближающейся зимы.

Европейская комиссия ранее заявила, что даже после окончания войны России против Украины ЕС не планирует возобновлять импорт российского газа, поскольку отказ от него закреплен действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала полномасштабной войны России в Украине, и передать их в финансовую структуру под контролем Вашингтона с целью возобновления мирных переговоров.