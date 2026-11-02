Хакеры взломали холодильники в супермаркетах Бельгии, Эстонии и Люксембурга

Десятки супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Эстонии, а также в Швеции пострадали от хакерской атаки 2 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT и ERR.

В Бельгии известные сети супермаркетов, такие как Carrefour, Delhaize, а также гипермаркет Ikea, сообщили о хакерской атаке на их холодильные и морозильные камеры. В частности, один из супермаркетов оценивает ущерб в 60 000 евро.

Также местные СМИ публикуют фотографии пустых полок в некоторых супермаркетах, подвергшихся атаке.

Фото: VRT

Как сообщило Федеральное агентство по безопасности пищевой цепочки Бельгии, супермаркеты, пострадавшие от кибератаки, должны самостоятельно проверять температуру своих холодильников и морозильных камер, чтобы избежать порчи продуктов.

Сеть супермаркетов Delhaize в Люксембурге также подверглась хакерской атаке – как и супермаркеты Selver в Эстонии. Как сообщили в компании Selver, злоумышленники получили доступ к компьютеру, управляющему холодильной системой в магазинах.

Ранее сообщалось, что от кибератаки 2 ноября пострадали супермаркеты в Швеции.

Как отмечают в компаниях, эта кибератака напоминает ту, которая ранее привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.