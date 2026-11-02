Ryanair скортить кількість бортпровідників і підніме тарифи на квитки вдвічі через дороге пальне

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair заморозить зарплати та підвищить тарифи на тлі стрімкого зростання цін на пальне.

Про це пише France24, повідомляє "Європейська правда".

Генеральний директор компанії Майкл О’Лірі 2 листопада заявив, що витрати Ryanair на паливо, як очікується, зростуть на 2 млрд євро у наступному фінансовому році, що може спонукати до вжиття заходів з економії коштів, таких як тимчасове заморожування зарплат, скорочення чисельності бортпровідників та ширше використання штучного інтелекту в адміністративних операціях. А також – підвищенні тарифів на квитки.

"Ми, безперечно, очікуємо двозначного (у відсотках) підвищення тарифів у всій Європі з боку всіх авіакомпаній у 2027 році", – сказав О’Лірі.

Про це він оголосив на тлі того, що прибуток компанії після оподаткування у другому кварталі знизився на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 1,61 млрд євро.

Ryanair, яка є найбільшою авіакомпанією Європи за кількістю пасажирів, повідомила, що вартість пального різко зросла через конфлікт між США та Іраном.

У понеділок в Ryanair також повідомили, що виторг компанії у другому кварталі зріс на 4% – до 5,7 млрд євро. Натомість тарифи знизилися на 2%, оскільки війна на Близькому Сході спричинила вагання споживачів та відкладення бронювань на пізніші терміни. Проте О’Лірі зазначив, що наступного року тарифи доведеться підвищити, щоб впоратися зі зростанням витрат на паливо.

Раніше Майкл О’Лірі уже прогнозував рекордне зростання цін на авіаквитки в Європі наступного року. Зокрема – через зростання цін на пальне у зв’язку з війною на Близькому Сході.

Також у Європейській комісії стверджують, що дефіциту з дизельним та авіаційним пальним у країнах ЄС поки немає, але запаси цих товарів є обмеженими.