Ryanair сократит количество бортпроводников и повысит цены на билеты из-за дорогого топлива

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair заморозит зарплаты и повысит тарифы на фоне стремительного роста цен на топливо.

Об этом пишет France24, сообщает "Европейская правда".

Генеральный директор компании Майкл О’Лири 2 ноября заявил, что расходы Ryanair на топливо, как ожидается, увеличатся на 2 млрд евро в следующем финансовом году, что может побудить к принятию мер по экономии средств, таких как временная заморозка зарплат, сокращение численности бортпроводников и более широкое использование искусственного интеллекта в административных операциях. А также – к повышению тарифов на билеты.

"Мы, несомненно, ожидаем двузначного (в процентах) повышения тарифов по всей Европе со стороны всех авиакомпаний в 2027 году", – сказал О’Лири.

Об этом он заявил на фоне того, что прибыль компании после уплаты налогов во втором квартале снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,61 млрд евро.

Ryanair, которая является крупнейшей авиакомпанией Европы по количеству пассажиров, сообщила, что стоимость топлива резко выросла из-за конфликта между США и Ираном.

В понедельник в Ryanair также сообщили, что выручка компании во втором квартале выросла на 4% – до 5,7 млрд евро. В то же время тарифы снизились на 2%, поскольку война на Ближнем Востоке вызвала колебания потребителей и отсрочку бронирований на более поздние сроки. Тем не менее О’Лири отметил, что в следующем году тарифы придется повысить, чтобы справиться с ростом расходов на топливо.

Ранее Майкл О’Лири уже прогнозировал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в следующем году. В частности – из-за роста цен на топливо в связи с войной на Ближнем Востоке.

Также в Европейской комиссии утверждают, что дефицита дизельного и авиационного топлива в странах ЕС пока нет, но запасы этих товаров ограничены.