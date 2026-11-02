Каллас радить Британії рухатися крок за кроком у зближенні з Євросоюзом

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що у короткостроковій перспективі Великій Британії слід зосередитися на участі в чинних оборонних механізмах Європейського Союзу, а не на початку переговорів про повторне приєднання до ЄС.

Про це вона сказала під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом у понеділок, 2 листопада, її цитує Euronews, передає "Європейська правда".

Каллас зазначила, що деякі представники ЄС досі перебувають у "травматичному стані" через складні й часто гострі переговори, що відбулися після рішення Великої Британії вийти з ЄС.

Дипломатка висловила думку, що відносини мають розвиватися поступово, причому обидві сторони повинні надавати пріоритет практичним напрямкам співпраці, перш ніж розглядати більш амбітні кроки.

"Все залежить від того, чого хочуть громадяни Великої Британії, та від досягнутої угоди – у Брюсселі багато людей, які пережили психологічну травму через Brexit. Ці переговори будуть складними, і ми ще не дійшли до цього етапу. На мою думку, важливо те, що ми прагнемо глибших відносин, адже ви знаходитесь дуже близько, і разом ми сильніші, але рухаймось крок за кроком", – зазначила вона.

Британія, за словами Стрітінга, як і раніше прагне розвивати тіснішу співпрацю з ЄС у сфері оборони. Також він застеріг від того, щоб випереджати хід дискусії щодо можливого повернення Великої Британії до ЄС.

Водночас британський міністр привітав рішення прем’єр-міністра Енді Бернема розпочати "сміливий діалог з Європейською комісією, державами-членами, а також британським народом".

"Немає сумнівів, що вихід із ЄС завдав удару нашій економіці, і ми не такі сильні, як могли б бути", – додав Стрітінг.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Бернем заявив, що дотримається передвиборчої обіцянки Лейбористської партії і не наполягатиме на поверненні Великої Британії до ЄС протягом каденції цього парламенту, однак, висловлюючи свою особисту думку, він зазначив, що хотів би бачити, як країна повертається до ЄС ще за його життя.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

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