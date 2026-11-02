Каллас советует Великобритании двигаться шаг за шагом в сближении с Евросоюзом

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что в краткосрочной перспективе Великобритании следует сосредоточиться на участии в действующих оборонных механизмах Европейского Союза, а не на начале переговоров о повторном вступлении в ЕС.

Об этом она заявила во время встречи с министром обороны Великобритании Весом Стритингом в понедельник, 2 ноября,ее цитирует Euronews, передает "Европейская правда".

Каллас отметила, что некоторые представители ЕС до сих пор находятся в "травматическом состоянии" из-за сложных и зачастую острых переговоров, состоявшихся после решения Великобритании выйти из ЕС.

Дипломатка высказала мнение, что отношения должны развиваться постепенно, причем обе стороны должны отдавать приоритет практическим направлениям сотрудничества, прежде чем рассматривать более амбициозные шаги.

"Все зависит от того, чего хотят граждане Великобритании, и от достигнутого соглашения – в Брюсселе много людей, переживших психологическую травму из-за Brexit. Эти переговоры будут сложными, и мы еще не дошли до этого этапа. На мой взгляд, важно то, что мы стремимся к более глубоким отношениям, ведь вы находитесь очень близко, и вместе мы сильнее, но давайте двигаться шаг за шагом", – отметила она.

Великобритания, по словам Стритинга, по-прежнему стремится развивать более тесное сотрудничество с ЕС в сфере обороны. Также он предостерег от того, чтобы опережать ход дискуссии о возможном возвращении Великобритании в ЕС.

В то же время британский министр приветствовал решение премьер-министра Энди Бернема начать "смелый диалог с Европейской комиссией, государствами-членами, а также британским народом".

"Нет сомнений, что выход из ЕС нанёс удар по нашей экономике, и мы не так сильны, как могли бы быть", – добавил Стритинг.

Напомним, в конце октября Бернем заявил, что выполнит предвыборное обещание Лейбористской партии и не будет настаивать на возвращении Великобритании в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако, выражая свое личное мнение, он отметил, что хотел бы увидеть, как страна возвращается в ЕС еще при его жизни.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

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