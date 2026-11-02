Мерц погрожує учасникам заворушень "суворістю закону"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від використання демонстрацій як приводу для насильства і закликав до жорстких заходів щодо порушників закону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Масові заворушення У Німеччині залишалися невеликими, але значними. У кількох містах правопорушники напали на поліцейських або влаштували заворушення після молодіжних протестів, що відбулися у вихідні. Канцлер Фрідріх Мерц закликає до жорстких заходів проти порушників.

"Насильству немає місця на наших вулицях, і мій уряд не виявлятиме до нього жодної терпимості", – йдеться у підготовленій промові голови ХДС для конференції районних голів партії.

"Кожен, хто нападає на поліцейських та співробітників служб екстреної допомоги, а також грабує магазини, нападає на нашу свободу, зневажає суспільство та законні інтереси молоді. Злочинці відчують на собі всю суворість закону", – наголосив канцлер.

Мерц висловив особливу подяку поліції. Він також зазначив, що переважна більшість молоді мітингувала мирно.

Позитивним висновком, який він зробив після вихідних, стало наступне: "Молоде покоління цікавиться політикою і турбується про своє майбутнє".

Це співпадає з його власним посланням, яке він відстоює вже кілька місяців: "Ми хочемо забезпечити молоді гарне майбутнє; ми хочемо передати їм добре керовану країну".

За його словами, молоде покоління не повинно нести тягар старіючого суспільства: "Саме тому ми впроваджуємо пенсійну реформу для молоді, дбаємо про нашу безпеку та готуємо нашу економіку до цифрового майбутнього".

Усе це є частиною нового міжпоколінного договору, який наразі обговорюється щодо всіх сфер життя. Однак Мерц визнав, що існують недоліки, зокрема щодо житлової сфери, і що бюджети потребують розвантаження, аби землі могли більше інвестувати в освіту.

Протягом вихідних десятки тисяч молодих людей вийшли на демонстрації, які здебільшого проходили мирно. Однак згодом спалахнули деякі насильницькі заворушення. У Франкфурті-на-Майні кидали каміння та коктейлі "Молотова", бунтівники розбивали вітрини магазинів, а також відбувалися пограбування. Поранення отримали понад 100 поліцейських.

Організатори протестів Gen Z regelt заявили, що демонстрації мають продовжитися найближчим часом.