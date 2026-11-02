Мерц угрожает участникам беспорядков "строгостью закона"

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег от использования демонстраций в качестве повода для насилия и призвал к принятию жестких мер в отношении нарушителей закона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Массовые беспорядки в Германии оставались небольшими, но, тем не менее, значительными. В нескольких городах правонарушители напали на полицейских или устроили беспорядки после молодежных протестов, состоявшихся в выходные. Канцлер Фридрих Мерц призывает к жестким мерам против нарушителей.

"Насилию нет места на наших улицах, и мое правительство не будет проявлять к нему никакой терпимости", – говорится в подготовленной речи председателя ХДС для конференции районных руководителей партии.

"Каждый, кто нападает на полицейских и сотрудников служб экстренной помощи, а также грабит магазины, нападает на нашу свободу, презирает общество и законные интересы молодежи. Преступники почувствуют на себе всю строгость закона", – подчеркнул канцлер.

Мерц выразил особую благодарность полиции. Он также отметил, что подавляющее большинство молодежи митинговало мирно.

Положительным выводом, который он сделал после выходных, стало следующее: "Молодое поколение интересуется политикой и беспокоится о своем будущем".

Это совпадает с его собственным посланием, которое он отстаивает уже несколько месяцев: "Мы хотим обеспечить молодежи хорошее будущее; мы хотим передать им хорошо управляемую страну".

По его словам, молодое поколение не должно нести бремя стареющего общества: "Именно поэтому мы проводим пенсионную реформу для молодежи, заботимся о нашей безопасности и готовим нашу экономику к цифровому будущему".

Все это является частью нового межпоколенческого договора, который в настоящее время обсуждается в отношении всех сфер жизни. Однако Мерц признал, что существуют недостатки, в частности в сфере жилищного строительства, и что бюджеты нуждаются в разгрузке, чтобы земли могли больше инвестировать в образование.

В течение выходных десятки тысяч молодых людей вышли на демонстрации, которые в основном проходили мирно. Однако впоследствии вспыхнули некоторые насильственные беспорядки. Во Франкфурте-на-Майне бросали камни и коктейли "Молотова", бунтовщики разбивали витрины магазинов, а также происходили грабежи. Ранения получили более 100 полицейских.

Организаторы протестов Gen Z regelt заявили, что демонстрации должны продолжиться в ближайшее время.