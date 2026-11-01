У Фінляндії кажуть, що не впускатимуть російських спортсменів через повернення РФ на ЧС-2027

Якщо Росія не припинить свою війну проти України, російським спортсменам можуть заборонити відвідувати Фінляндію у 2027 році, заявила глава фінського МЗС Еліна Валтонен.

Про це Валтонен заявила на своєму акаунті в Х, пише "Європейська правда".

Зараз Єврокомісія працює над пропозицією обмежити доступ російських спортсменів до шенгенської зони, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії.

"Якщо Росія продовжить свою наступальну війну, то російські спортсмени не матимуть нічого спільного з Фінляндією наступного року. Я маю намір просувати необхідні заходи найближчими днями", – написала Валтонен.

Заява глави фінського МЗС прозвучала на фоні інформації про повернення Росії до Чемпіонату світу з хокею. Зокрема, у Міжнародній федерації хокею підтвердили, що збірна Росії може посісти місце України на чемпіонаті світу 2027 року.

Раніше Валтонен закликала Європейську комісію прийняти більш суворі правила щодо розгляду заяв на отримання віз від громадян Росії та внести необхідні зміни до законодавства ЄС для запровадження заборони на видачу туристичних віз.

Так само Швеція вивчає можливість відмови у видачі віз російським та білоруським спортсменам, які прагнуть брати участь у міжнародних спортивних змаганнях на її території.