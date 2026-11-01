Депутати Європарламенту закликають до нових санкцій проти російських спортсменів

У Європарламенті 21 депутат закликає до нових санкцій та візових обмежень щодо Росії, щоб запобігти поверненню російських національних збірних з хокею до міжнародних змагань.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

Лист, датований 30 жовтня, доставили, серед інших, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Міжнародної федерації хокею Францу Рейндлу .

Депутати Європарламенту вимагають від Європейської комісії підготувати санкції проти спортивних лідерів та організацій, які підтримують агресивну війну Росії в Україні або російську державну пропаганду.

На думку підписантів, господарі ігор повинні вивчити можливості обмеження в'їзду росіян. За їхніми словами, допуск до участі у змаганнях не дає права на в'їзд до країни.

Нагадаємо, Міжнародний апеляційний спортивний суд (CAS) постановив, що Росія може брати участь у Чемпіонаті світу з хокею. У Міжнародній федерації хокею підтвердили, що збірна Росії може посісти місце України на чемпіонаті світу 2027 року.

На тлі цього рішення глава фінського МЗС Еліна Валтонен заявила, що російські спортсмени не зможуть відвідувати Фінляндію у 2027 році.