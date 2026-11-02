Суд відхилив звинувачення проти двох експрацівників ФБР у справі про ноутбук сина Байдена

Федеральний суддя у США відхилив кримінальну скаргу проти двох колишніх співробітників Федерального бюро розслідувань (ФБР), яких Міністерство юстиції звинувачувало у введенні Конгресу в оману щодо їхньої обізнаності про справу, яка стосується ноутбука Гантера Байдена, матеріали якого стали частиною кампанії проти нього та батька.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Двох колишніх співробітників ФБР звинувачували у навмисному применшенні інформації про те, що їм було відомо щодо ноутбука, який, за твердженням Міністерства юстиції, належав Гантеру Байдену.

Рішення ухвалив магістратський суддя США Зіа Фарукі після судового засідання, під час якого він розкритикував дії прокурорів. Йдеться про Ніккі Флоріс та Бредлі Бенавідеса, які у 2023 році нібито надали Конгресу неправдиву інформацію про свою причетність до розслідування щодо ноутбука та обізнаність про нього.

За версією Міністерства юстиції, ноутбук належав Гантеру Байдену, сину колишнього президента США Джо Байдена, який залишив його в майстерні з ремонту комп'ютерів у штаті Делавер у 2019 році.

Під час слухання суддя поставив під сумнів рішення прокуратури розпочати справу на підставі кримінальної скарги, а не обвинувального акта, для якого потрібне схвалення великого журі.

Окрім цього, він також розкритикував прокурорів за подання зміненої скарги з додатковим звинуваченням без попереднього узгодження із судом.

Окрему увагу привернули свідчення агента ФБР, який працював над справою. Він заявив, що розслідування розпочалося через кілька годин після промови президента Дональда Трампа про безпеку виборів у липні 2025 року. За його словами, ініціатором розслідування був директор ФБР Каш Патель, який уважно стежив за його перебігом.

Водночас відхилення кримінальної скарги не обов'язково означає остаточне закриття справи.

Нагадаємо, у березні 2023 року син Байдена подавав позов проти Джона Пола Майка Айзека – власника ремонтної майстерні, де він нібито ремонтував ноутбук, матеріали якого стали частиною кампанії проти нього та батька.

Ситуація з ноутбуком Байдена-молодшого розгорілась під час президентської кампанії у США 2020 року. Тоді газета The New York Post повідомила про знайдені на ньому електронні листи, пов'язані з закордонною бізнес-діяльністю Гантера Байдена.

За твердженням The New York Post, Байден-молодший представив свого батька, тодішнього віцепрезидента, раднику керівництва української енергокомпанії Burisma. Видання стверджувало, що це листування суперечить твердженням Джо Байдена про те, що він не говорив зі своїм сином про його ділові відносини в Україні.

Трамп використав цей звіт проти Джо Байдена в останні дні своєї невдалої спроби балотуватися на президентський термін.