Суд отклонил обвинения в адрес двух бывших сотрудников ФБР по делу о ноутбуке сына Байдена

Федеральный судья в США отклонил уголовное обвинение в отношении двух бывших сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), которых Министерство юстиции обвиняло в введении Конгресса в заблуждение относительно их осведомленности о деле, касающемся ноутбука Хантера Байдена, материалы которого стали частью кампании против него и его отца.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Двух бывших сотрудников ФБР обвиняли в умышленном утаивании информации о том, что им было известно о ноутбуке, который, по утверждению Министерства юстиции, принадлежал Хантеру Байдену.

Решение вынес магистратский судья США Зиа Фаруки после судебного заседания, в ходе которого он раскритиковал действия прокуроров. Речь идет о Никки Флорис и Брэдли Бенавидесе, которые в 2023 году якобы предоставили Конгрессу ложную информацию о своей причастности к расследованию по делу о ноутбуке и осведомленности о нем.

По версии Министерства юстиции, ноутбук принадлежал Хантеру Байдену, сыну бывшего президента США Джо Байдена, который оставил его в мастерской по ремонту компьютеров в штате Делавэр в 2019 году.

В ходе слушания судья поставил под сомнение решение прокуратуры возбудить дело на основании уголовной жалобы, а не обвинительного акта, для которого требуется одобрение большого жюри.

Кроме того, он также раскритиковал прокуроров за подачу измененной жалобы с дополнительным обвинением без предварительного согласования с судом.

Особое внимание привлекли показания агента ФБР, работавшего над делом. Он заявил, что расследование началось через несколько часов после выступления президента Дональда Трампа о безопасности выборов в июле 2025 года. По его словам, инициатором расследования был директор ФБР Каш Патель, который внимательно следил за его ходом.

В то же время отклонение уголовной жалобы не обязательно означает окончательное закрытие дела.

Напомним, в марте 2023 года сын Байдена подал иск против Джона Пола Майка Айзека – владельца ремонтной мастерской, где он якобы ремонтировал ноутбук, материалы с которого стали частью кампании против него и его отца.

Ситуация с ноутбуком Байдена-младшего разгорелась во время президентской кампании в США в 2020 году. Тогда газета The New York Post сообщила о найденных на нём электронных письмах, связанных с зарубежной бизнес-деятельностью Хантера Байдена.

По утверждению The New York Post, Байден-младший представил своего отца, тогдашнего вице-президента, советнику руководства украинской энергокомпании Burisma. Издание утверждало, что эта переписка противоречит заявлениям Джо Байдена о том, что он не разговаривал со своим сыном о его деловых отношениях в Украине.

Трамп использовал этот отчет против Джо Байдена в последние дни своей неудачной попытки баллотироваться на президентский срок.