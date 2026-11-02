Глава Ryanair не хоче миритись з Маском, бо "він ідіот"

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі заявив у понеділок, що не має наміру миритися з технологічним магнатом Ілоном Маском після тривалої публічної суперечки, яка розпочалася в січні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Суперечка спалахнула після того, як бюджетна авіакомпанія відмовилася встановлювати на своїх літаках супутникові системи інтернету Starlink, розроблені Маском, попри понад рік переговорів. Ryanair стверджувала, що оснащення бюджетних літаків системою Starlink не буде вигідним для компанії.

Маск заперечив це твердження і заявив, що Ryanair "помилялася" у своїх розрахунках щодо рентабельності встановлення Starlink на своїх літаках. Суперечка загострилася, коли 15 січня О’Лірі назвав Маска "ідіотом", що змусило засновника SpaceX наступного дня назвати його "абсолютним ідіотом" і закликати до його звільнення.

У понеділок в інтерв’ю О’Лірі заявив, що не має жодного бажання миритися з Маском. "Я не маю наміру миритися з ним. Він вважає мене ідіотом, а я знаю, що він – ідіот", – сказав генеральний директор у коментарі Bloomberg.

Він додав, що скористався нагодою, влаштувавши на початку цього року акцію "Big Idiot Seat Sale" ("Розпродаж квитків для великих ідіотів"), під час якої було продано 100 000 квитків за ціною від 16,99 фунтів у один бік, щоб поглузувати з Маска.

"Він забезпечив Ryanair безкоштовну рекламу на суму близько 30–40 мільйонів доларів, і кількість наших бронювань зросла протягом двох-трьох тижнів", – сказав О’Лірі.

"Якщо нам вдасться ще раз його роздратувати, тим краще", – пожартував він.

Цього дня стало відомо, що ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair заморозить зарплати та підвищить тарифи на тлі стрімкого зростання цін на пальне.

Раніше Майкл О’Лірі уже прогнозував рекордне зростання цін на авіаквитки в Європі наступного року. Зокрема – через зростання цін на пальне у зв’язку з війною на Близькому Сході.