Глава Ryanair не хочет мириться с Маском, потому что "он идиот"

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил в понедельник, что не намерен мириться с технологическим магнатом Илоном Маском после длительного публичного спора, начавшегося в январе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Спор разгорелся после того, как бюджетная авиакомпания отказалась устанавливать на своих самолетах спутниковые системы интернета Starlink, разработанные Маском, несмотря на более чем годичные переговоры. Ryanair утверждала, что оснащение бюджетных самолетов системой Starlink не будет выгодным для компании.

Маск опроверг это утверждение и заявил, что Ryanair "ошибалась" в своих расчетах по рентабельности установки Starlink на своих самолетах. Спор обострился, когда 15 января О’Лири назвал Маска "идиотом", что заставило основателя SpaceX на следующий день назвать его "абсолютным идиотом" и призвать к его увольнению.

В понедельник в интервью О’Лири заявил, что не имеет ни малейшего желания мириться с Маском. "Я не намерен мириться с ним. Он считает меня идиотом, а я знаю, что он – идиот", – сказал генеральный директор в комментарии Bloomberg.

Он добавил, что воспользовался случаем, устроив в начале этого года акцию "Big Idiot Seat Sale" ("Распродажа билетов для больших идиотов"), в ходе которой было продано 100 000 билетов по цене от 16,99 фунтов в одну сторону, чтобы подшутить над Маском.

"Он обеспечил Ryanair бесплатную рекламу на сумму около 30–40 миллионов долларов, и количество наших бронирований выросло в течение двух-трех недель", – сказал О’Лири.

"Если нам удастся еще раз его раздражать, тем лучше", – пошутил он.

В этот день стало известно, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair заморозит зарплаты и повысит тарифы на фоне стремительного роста цен на топливо.

Ранее Майкл О’Лири уже прогнозировал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в следующем году. В частности – из-за роста цен на топливо в связи с войной на Ближнем Востоке.