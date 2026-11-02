Главу МВС Німеччини критикують за спроби розпалювання ненависті до мігрантів

У Німеччині своїми коментарями щодо походження учасників заворушень минулої суботи політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) викликали обурення у представників інших партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Партія "Зелені" та "Ліві" особливо критично ставляться до федерального міністра внутрішніх справ Александра Добріндта за його висловлювання про "мігрантів-порушників спокою".

Міністерка освіти Карін Прін та уповноважена федерального уряду з питань інтеграції Наталі Павлік застерегли від того, щоб ставити питання походження в центр розслідування заворушень.

Добріндт пояснив: "Були мирні демонстрації, які ближче до вечора були захоплені насильницькими лівими угрупованнями та мігрантами-порушниками порядку". Міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек (ХДС) заявив, що порушники порядку походили "переважно з мігрантського середовища".

Лідер партії "Зелених" Фелікс Банашак звинуватив політиків ХДС/ХСС у тому, що вони навішують на певну частину населення ярлик "не справжніх громадян".

Луїс Бобга, співголова "Зеленої молоді", наголосив, що приблизно третина населення Німеччини має міграційне походження і що цю різноманітну групу не можна зводити до одного знаменника. Він також звинуватив федеральний уряд у тому, що той у цій дискусії втратив з поля зору проблеми, порушені під час протестів покоління Z. Серед цих проблем – висока орендна плата, брак місць у психологічних клініках, занедбані школи та відмова від призову до армії.

Лідер "Лівої партії" Луїджі Пантісано також різко розкритикував Добріндта. "Це дешева спроба звинуватити одну групу, щоб вкотре розпалити ненависть до мігрантів у цій країні", – сказав він.

Протягом вихідних десятки тисяч молодих людей вийшли на демонстрації, які здебільшого проходили мирно. Однак згодом спалахнули деякі насильницькі заворушення. У Франкфурті-на-Майні кидали каміння та коктейлі "Молотова", бунтівники розбивали вітрини магазинів, а також відбувалися пограбування. Поранення отримали понад 100 поліцейських.

Організатори протестів Gen Z regelt заявили, що демонстрації мають продовжитися найближчим часом.