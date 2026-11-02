Главу МВД Германии критикуют за попытки разжигания ненависти к мигрантам

В Германии политики из Христианско-демократического союза (ХДС) своими комментариями о происхождении участников беспорядков, произошедших в минувшую субботу, вызвали возмущение у представителей других партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Партия "Зеленые" и "Левые" особенно критично относятся к федеральному министру внутренних дел Александру Добриндту за его высказывания о "мигрантах-нарушителях спокойствия".

Министр образования Карин Прин и уполномоченная федерального правительства по вопросам интеграции Натали Павлик предостерегли от того, чтобы ставить вопрос происхождения в центр расследования беспорядков.

Добриндт пояснил: "Проходили мирные демонстрации, которые ближе к вечеру были захвачены насильственными левыми группировками и мигрантами-нарушителями порядка". Министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек (ХДС) заявил, что нарушители порядка происходили "преимущественно из мигрантской среды".

Лидер партии "Зелёных" Феликс Банашак обвинил политиков ХДС/ХСС в том, что они навешивают на определённую часть населения ярлык "не настоящих граждан".

Луис Бобга, сопредседатель "Зеленой молодежи", подчеркнул, что примерно треть населения Германии имеет миграционное происхождение и что эту разнообразную группу нельзя сводить к одному знаменателю. Он также обвинил федеральное правительство в том, что оно в этой дискуссии упустило из виду проблемы, поднятые во время протестов поколения Z. Среди этих проблем – высокая арендная плата, нехватка мест в психологических клиниках, запущенные школы и отказ от призыва в армию.

Лидер "Левой партии" Луиджи Пантисано также резко раскритиковал Добриндта. "Это дешевая попытка обвинить одну группу, чтобы в очередной раз разжечь ненависть к мигрантам в этой стране", – сказал он.

В течение выходных десятки тысяч молодых людей вышли на демонстрации, которые в основном проходили мирно. Однако впоследствии вспыхнули некоторые насильственные беспорядки. Во Франкфурте-на-Майне бросали камни и коктейли "Молотова", бунтовщики разбивали витрины магазинов, а также происходили грабежи. Ранения получили более 100 полицейских.

Организаторы протестов Gen Z regelt заявили, что демонстрации должны продолжиться в ближайшее время.