Мерц заявляет, что следующим президентом Германии "должна стать женщина"

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за то, чтобы на посту президента Германии преемницей Франка-Вальтера Штайнмайера стала женщина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Федеральный президент Германии является официальным главой государства, в отличие от канцлера, возглавляющего правительство.

"Я предложу партии консенсусного кандидата – кандидата из политического центра", – заявил Мерц на закрытой встрече руководителей местных ячеек Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине.

"Я твёрдо убеждён, что это должна быть женщина", – якобы добавил он.

Нынешний президент Штайнмайер, бывший министр иностранных дел от Социал-демократической партии (СДПГ), вступил в должность президента в 2017 году, и его второй срок закончится в марте 2027 года.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер недавно предложил кандидатуру Ильзе Айгнер из своего Христианско-социального союза (ХСС) – баварской партии-побратима ХДС.

Однако сама ХДС может выдвинуть альтернативного кандидата из своих рядов: среди возможных претендентов называются нынешняя спикер парламента Юлия Клёкнер, министр по делам семьи Карин Прин и бывшая лидер ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ожидается, что высшее руководство ХДС выдвинет кандидата 9 ноября.

В дискуссии о следующем президенте Германии бывшая канцлер Ангела Меркель высказала своё мнение: она считает, что только женщина может быть достойным кандидатом на смену действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Еще в сентябре ведущий представитель немецких консерваторов Манфред Вебер призвал правительственную коалицию канцлера Фридриха Мерца в течение ближайших четырех недель договориться о кандидате на пост следующего президента страны.