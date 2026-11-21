Пилот шведского истребителя Gripen, патрулировавший небо над Польшей во время нарушений воздушного пространства в пятницу, получил разрешение на сбивание российской ракеты, но не смог этого сделать из-за сложных погодных условий.

Об этом заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Иренеуш Новак в комментарии Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Шведская пара истребителей Gripen действовала под руководством Центра объединенных воздушных операций НАТО (CAOC) в немецком Юдеме, который отвечает за воздушные операции в этой части Европы. Именно CAOC выдал так называемый condition based order, то есть разрешение, позволяющее пилотам самостоятельно принимать решение о сбивании объекта.

Один из шведских пилотов пытался перехватить объект, который – по предварительной оценке – был российской крылатой ракетой Х-101. Однако он не смог идентифицировать её ни визуально, ни с помощью бортовых оптоэлектронных систем.

Генерал Иренеуш Новак пояснил, что препятствием стали "чрезвычайно сложные атмосферные условия", которые наблюдались в районе перехвата. В результате пилот, несмотря на имеющееся разрешение НАТО на применение вооружения, не сбил цель.

В пятницу военные отслеживали 11 объектов, которые могли представлять угрозу для польского воздушного пространства. Три из них пересекли границу, но ни один из них не привёл к жертвам или травмам.

Для защиты воздушного пространства были задействованы два польских истребителя F-16 и два шведских Gripen. В операции также участвовали самолет раннего предупреждения Saab 340, нидерландский самолет-заправщик MRTT и наземные системы противовоздушной обороны.

Как отмечается, атака проходила в два этапа: сначала россияне применили дроны, в частности быстрые беспилотники с реактивным двигателем, а затем ракеты "Калибр" и Х-101. Польша знала места их запуска, количество и направления полёта. Она также использовала данные, переданные Украиной через систему "Вираж".

"Что касается того, кто стоит за этим нападением, то с нашей стороны пока нет никаких сомнений", – подытожил Новак.

Как сообщалось, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент с нарушением польского воздушного пространства, предупредил о "месяцах больших испытаний".

По данным воеводы Подкарпатского воеводства Терезы Кубас-Хул, 20 ноября во время российских ударов по Украине в Польшу залетела одна крылатая ракета и два реактивных дрона, хотя ранее официальные лица сообщали о падении двух ракет и одного беспилотника.