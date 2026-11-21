29 ноября в Швейцарии состоится общенациональный референдум по правилам экспорта оружия швейцарского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

На референдуме избиратели решат, смогут ли страны, покупающие оружие швейцарского производства, реэкспортировать его без получения разрешения от Берна.

Они также проголосуют по вопросу, сможет ли Швейцария экспортировать вооружение в расширенный перечень стран-партнеров. Список включает всех членов Европейского Союза, страны Европейской ассоциации свободной торговли, Соединенные Штаты и Канаду, большинство из которых оказывают военную помощь Киеву. Украина в этот перечень не входит.

Федеральный совет Швейцарии ранее поддержал смягчение правил экспорта, предложенное парламентом. Однако коалиция левых партий оспорила их, инициировав референдум.

Согласно последним опросам этой недели, голосование 29 ноября будет напряжённым. Уровень поддержки смягчения ограничений составляет 49%, тогда как против этого выступают 46% граждан.

Согласно действующим правилам, которые были ужесточены в конце 2021 года, поставки оружия в страны, участвующие в конфликтах, строго запрещены. Это вынудило Швейцарию заблокировать поставки оружия швейцарского производства в Украину, что вызвало возмущение европейских союзников. В 2023 году страна запретила государственному производителю оружия Ruag AG продать почти 100 танков Германии, которая планировала их модернизировать для поставки в Киев.

Подробнее об этом читайте в статье Нейтралитет больше не проблема: почему Швейцария пошла на упрощение экспорта оружия