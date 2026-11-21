Дроны поразили российский корабль в Финском заливе – руководитель проекта "Черноморские стратегические исследования" Андрей Клименко сообщил, что речь идет о судне Sparta II, которое РФ использовала для военных операций.

Об этом Клименко написал в своём аккаунте в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В субботу утром, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно в международных водах. Позже сообщили, что речь идет о корабле Sparta II. Андрей Клименко рассказал, что РФ использовала его для военных миссий в Сирию и Алжир.

"Это огромный многослойный "привет" всей деятельности РФ в Балтийском море. И тем, кто до сих пор боится "эскалации". На "Спарте" нет клейма, куда его ставить: это разжигатель войны в Сирии, Алжире, Сахеле... Виртуозное исполнение в самом сложном по трафику море. И кто же это сделал – даже не знаю, что и думать", – написал Клименко.

Sparta II ("Спарта-2") – это российское грузовое судно, которое регулярно использовалось для перевозки военных грузов и снабжения российских сил, хотя и считается гражданским грузовым судном. В частности, его использовали для перевозки части российского военного оборудования из Сирии в Ливию.

Судно находится под санкциями США с 2022 года за перевозку оружия и военной техники. А 23 мая 2026 года Украина ввела санкции в отношении этого судна.

Как сообщают в Главном управлении разведки Украины, после начала полномасштабного вторжения, в апреле 2022 года судно зафиксировали в Босфоре с военной техникой на борту. В августе 2022 года оно осуществило перевозку оружия, в частности зенитно-ракетных комплексов С-300, из Сирии в российский порт Новороссийск, вероятно, для использования в войне против Украины.

С ноября 2022 года судно занимается перевозкой контейнеров, подвижного состава и генеральных грузов по контейнерному маршруту Усть-Луга – Балтийск – Калининград. А 5 июля 2024 года оно возобновило работу на этой линии под управлением ООО "Оборонлогистика" – российской судоходной компании, находящейся под санкциями и действующей в составе военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

Напомним, в субботу утром, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Ранее Вооружённые силы Финляндии ввели временные ограничительные зоны в восточной части Финского залива для судоходства и авиации.