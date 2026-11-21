Финляндия подозревает российский вертолёт в нарушении своего воздушного пространства 21 ноября в 12:34.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Финляндии.

Максимальное расстояние, на которое объект проник на территорию Финляндии, составило 4,1 км.

"Подозрение в нарушении воздушного пространства, вероятно, связано с операциями по спасению или сопровождению грузового судна, потерпевшего крушение в Финском заливе", – заявляет министр обороны Антти Хяккянен.

За расследование подозрения в нарушении воздушного пространства отвечает пограничная служба Финляндии.

Напомним, в субботу утром, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт сообщил, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.