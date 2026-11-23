Президент США Дональд Трамп предупредил, что может отдать приказ о нанесении ударов по Ирану после Нового года, если страны не придут к соглашению.

Об этом он заявил в комментарии Fox News, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Трамп обвинил иранских переговорщиков в затягивании времени.

"Сейчас они ведут себя более агрессивно, чем до выборов", – сказал Трамп, охарактеризовав иранских чиновников как "профессиональных степ-танцоров".

По данным журналиста, Трамп предупредил, что может отдать приказ о нанесении ударов по Ирану после Нового года, если страны не придут к соглашению.

Кроме того, как отмечается, Трамп также призвал Иран попытаться прорвать морскую блокаду США.

"Надеюсь, что они это сделают – тогда все они окажутся на дне моря, как и остальная часть их флота", – процитировал журналист слова американского президента.

СМИ писали, что Трамп в последние дни заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что может воздержаться от ударов по Ирану, если со стороны Тегерана или поддерживаемых Ираном йеменских хуситов не будет новых провокаций.

Более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял меры для прекращения войны с Ираном.