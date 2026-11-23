В Приднестровском регионе в Молдове вечером 23 ноября, вероятно, упал и взорвался беспилотник.

Об этом пишет NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от Днестровска, после чего рядом с местной автозаправочной станцией вспыхнул пожар. По информации местного информагентства, дрон взорвался около 18:45 между городом Днестровск и селом Незавертайловка.

Очевидцы рассказали о возгорании возле автозаправочной станции. По сообщениям из местных чатов, территорию вокруг места инцидента оцепили, а доступ туда ограничили.

Конституционные органы власти Молдовы пока официально не подтвердили эту информацию.

Напомним, 17 ноября министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете семи беспилотников в её воздушном пространстве во время атаки РФ на украинские регионы; некоторые из них разбились.

Также работа шести пунктов пропуска на границе между Молдовой и Украиной была временно приостановлена из соображений безопасности.