Самый опасный день для безопасности Европы наступит не тогда, когда Россия в очередной раз повысит ставки, а когда на фронте в Украине воцарится тишина.

Звучит как парадокс. Но именно об этом уже предупреждают европейские спецслужбы.

О гибридных угрозах для Евросоюза со стороны России и о том, как в ответ следует действовать европейцам, читайте в колонке президента Европейского центра стратегического анализа (CEAS) Поля-Мишеля Манандиза Нападение без танков: как Кремль будет атаковать ЕС после Украины и как этому противодействовать. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки предупреждает о трех ресурсах Кремля, которые освободит затишье на фронте в Украине.

Первый – Служба специальной деятельности (ССД), которая, по данным британского правительства, создана в российском ГРУ. Он отмечает, что эта служба ведет против Запада операции с использованием всего гибридного инструментария: от диверсий до убийств и кибератак.

"Сегодня значительная часть этой мощи прикована к украинскому театру. Завтра она будет свободна", – пишет президент CEAS.

Второй ресурс – это люди. Появится немало демобилизованных россиян, готовых действовать в Европе по заказу России.

Третий ресурс – нарратив. Сегодня аргумент Кремля для европейского избирателя звучит так: "Ваша помощь Украине приводит войну к вам домой". После перемирия он изменится: "Война закончилась – зачем платить дальше, зачем санкции?".

"Это та же самая операция в новой упаковке, и цель у нее та же: чтобы донор сам, якобы по собственной воле, сократил поддержку, а его "усталость" выглядела как естественное следствие мира, а не как продукт спецоперации. Лучшая диверсия – та, после которой жертва благодарит за тишину", – пишет автор колонки.

Он обращает внимание на то, что 2 октября украинская военная разведка заявила, что российские спецслужбы получили задание нарастить активность на территории ЕС и НАТО, готовя гибридные операции "по подрыву помощи Украине".

По мнению Поля-Мишеля Манандиза, ЕС уже сейчас должен решить пять вопросов.

Во-первых. Европейский совет должен заранее заявить, что гибридные санкции касаются действий России против самого ЕС, а не войны в Украине, и поэтому не могут быть предметом торга в отношении украинского перемирия. Снимать их можно только при условии подтвержденного прекращения диверсий на европейской территории.

Второе. Включить раздел о гибридных угрозах в гарантии безопасности. Должен быть пункт о том, что российская диверсия на территории ЕС или Украины после перемирия является его нарушением с автоматическим возобновлением санкций.

Третье. Закрыть Шенгенскую зону для российских комбатантов до начала демобилизации, а не после.

Четвёртое. ЕС должен сохранить контрразведывательную ось с Украиной как отдельный трек, независимый от исхода переговоров. Совместная следственная группа Румынии, Чехии, Польши и Литвы при Евроюсте уже показала, что сеть, подозреваемую в поджогах и попытках поджогов по заказу иностранной спецслужбы, можно разоблачить и привлечь к суду.

Украина, через которую прошли сотни таких вербовочных историй, должна быть в этих группах постоянным участником, а не приглашенным свидетелем.

Пятое. Не ослаблять собственную бдительность вместе с чужими армиями. Бюджеты на защиту критической инфраструктуры и оборонных предприятий неизбежно окажутся под давлением политического соблазна "мир наступил".

Автор колонки призывает к бдительности и СМИ.

Пока продолжаются переговоры, каждый громкий инцидент в Европе – будь то поджог, взрыв или кибератака – следует сопоставлять с календарем политических решений: саммитов, голосований о помощи Украине, продления санкций. Сообщая о таком инциденте, следует задавать не только вопрос "что произошло?", но и "почему именно на этой неделе и кому это выгодно перед предстоящим решением?"

И ещё одно правило: не повторять в заголовках тезис "война закончилась, помощь лишняя" даже в кавычках. Это заголовок, который Москва хочет видеть больше всего.

Европейским и украинским аналитикам стоит отслеживать пять сигналов или признаков того, что Москва готовит "переходный период" в свою пользу.

Подробнее – в колонке Поля-Мишеля Манандиза Нападение без танков: как Кремль будет атаковать ЕС после Украины и как этому противодействовать.