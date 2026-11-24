Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк предупредил, что заключение мирного соглашения в Украине не положит конец диверсионной кампании России против Европы.

Об этом он заявил в понедельник, 23 ноября, сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

По словам Семоняка, диверсионные операции России в последние месяцы усилились: он рассказал, что деятельность агентов выходит за рамки поджогов складов и торговых центров и распространяется на железные дороги, средства связи и объекты обороны.

Он отметил, что некоторые из этих атак направлены на то, чтобы помешать поставкам в Украину, но Москва также стремится запугать европейские правительства и ослабить НАТО.

В этом контексте министр высказался по поводу мирного соглашения.

"Трудно представить, что мирное соглашение изменит позицию российского руководства или остановит его от проведения этих операций", – сказал он.

Кроме того, Семоняк отметил, что изменчивый характер атак затрудняет оценку их интенсивности исключительно по количеству инцидентов.

Стоит отметить, что Польша в ночь на 24 ноября задействовала силы противовоздушной обороны из-за российской атаки на Украину; в воздушное пространство страны залетел дрон.

А 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов были обнаружены в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Выяснилось, что в воздушное пространство Польши попали 3 российские ракеты.