Подавляющее большинство опрошенных немцев видят в России угрозу для своей страны.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования The Berlin Pulse от Körber Foundation, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как показал опрос, в период правления Владимира Путина 82% опрошенных считают Россию военной угрозой.

Однако общественное мнение более разделилось в вопросе о том, должна ли Германия решительно реагировать на такие угрозы, в частности на гибридные атаки. Например, после попытки атаки с помощью дрона на аэропорт Лейпцига в начале августа Германия в ответ закрыла российское консульство в Бонне. Тем не менее, лишь 51% поддерживают такие меры, тогда как 46% отдают предпочтение более сдержанному подходу.

Кроме того, 83% респондентов считают, что Германия должна сохранять нейтралитет на фоне соперничества между США и Китаем. Лишь 15% встали бы на сторону США.

Это может быть связано с политикой президента США Дональда Трампа. Флориан Бигге из Фонда Кербера так прокомментировал распространенную склонность к нейтралитету: "Эта тенденция сильна среди немцев всех возрастных групп и политических партий. В восточной Германии поддержка нейтралитета составляет 92%, по сравнению с 81% на западе. Мы расцениваем это как стремление к безопасности, но также и как нежелание брать на себя обязательства: немцы не хотят становиться на чью-либо сторону в этом конфликте между крупными государствами".

Этот же опрос показал, что военная поддержка Украины со стороны Германии, в частности поставки оружия на сумму в миллиарды евро, больше не пользуется поддержкой большинства опрошенных жителей.

В опросе YouGov 49% немцев высказались за сокращение или полное прекращение выделения Германией помощи Украине.