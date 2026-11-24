Утром во вторник, 24 ноября, в Польше состоится заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X, передает "Европейская правда".

По словам Косиняка-Камыша, на заседании обсудят защиту польского воздушного пространства, нарушения воздушного пространства страны, а также поддержку НАТО, а именно: самолеты раннего предупреждения и постоянную военную базу США в Польше.

Министр обороны страны сообщил, что в заседании примут участие представители президента, премьер-министра, Министерства национальной обороны, Вооруженных сил Польши и разведывательных служб.

"Впереди нас ждут важные недели с точки зрения сотрудничества с США и НАТО, а также принятия решений стратегического значения. Мы хотим в полной мере воспользоваться поддержкой наших союзников", – добавил Косиняк-Камыш.

Заседание пройдет на фоне нарушения воздушного пространства страны дроном во время российской атаки на регионы Украины в ночь на 24 ноября.

В Минобороны Польши утверждают, что Россия не случайно направила дрон через украинскую границу.