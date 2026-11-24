За новими даними Британського агентства з питань безпеки здоров’я (UKHSA), цього року в Англії кількість смертей від спеки досягла рекордного рівня.

Про це пише Sky News із посиланням на дані UKHSA, передає "Європейська правда".

За даними UKHSA, цього року в Англії було зафіксовано приблизно 5258 смертей, пов’язаних зі спекою.

Зазначається, що це найвищий показник з моменту початку ведення статистики у 2016 році та на 76% більше, ніж попередній рекорд, встановлений влітку 2022 року, коли було зафіксовано 2985 смертей, пов’язаних зі спекою.

Ці дані з’явилися після того, як попередні статистичні дані Британської метеорологічної служби показали, що літо 2026 року було найспекотнішим з 1884 року – першого року, за який є дані.

За даними UKHSA, найбільша кількість смертей, пов’язаних зі спекою, була зафіксована в період з 21 по 28 червня 2026 року, який називають другим періодом спеки.

ЗМІ писали, що згідно з аналізом, цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 млрд євро – це еквівалентно приблизно 1% ВВП та дорівнює всьому зростанню, яке, за прогнозами, мав продемонструвати блок у 2026 році.

За даними моніторингового центру ЄС з питань глобального потепління, цього року Західна Європа пережила найспекотніші червень-липень за всю історію спостережень.