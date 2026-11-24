Українська та норвезька оборонні промисловості розробили новий тип систем протиповітряної оборони – DESNA, який вже допомагає захищати Україну від дронів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік під час зустрічі з главою Міноборони України Євгенієм Хмарою, повідомили в норвезькому уряді.

На зустрічі в Осло міністри обговорили, як дві країни можуть розширити співпрацю щодо нової системи протиповітряної оборони, яка вже введена в експлуатацію. Протягом останніх місяців Норвегія придбала та передала Україні кілька таких систем.

"Це співпраця, яка передбачає інтеграцію недорогих українських ракет, що можуть вироблятися у великих кількостях, у системи управління вогнем, подаровані Норвегією. Ці системи вже введені в експлуатацію і допомагають захищати Україну від російських дронів. Уряд зараз працює над розширенням проєкту, щоб забезпечити протиповітряний захист більших територій України", – повідомив Сандвік.

Система протиповітряної оборони, яка отримала назву DESNA на честь річки в Україні, була розроблена у співпраці між норвезькою компанією Kongsberg та українським партнером. Система складається з ракет ППО українського виробництва та пускових установок, які підключаються до систем управління вогнем від компанії Kongsberg, наданих Норвегією.

"Ракети ППО є дефіцитним товаром на міжнародному ринку через надзвичайно високий попит. Ракети, що використовуються в системі DESNA, дешевші за традиційні ракети та допомагають протистояти російським атакам. Це результат плідної співпраці між норвезькою та українською оборонною промисловістю, яка допомагає рятувати життя українців", – додав норвезький міністр.

Крім того, в рамках візиту Євгенія Хмари до Осло міністри двох країни підписали меморандум про наміри щодо випробовування української бойової цифрової екосистеми DELTA.

Раніше глави Міністерств оборони України та Німеччини – Євгеній Хмара і Борис Пісторіус – підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку, впровадження та застосування бойової цифрової екосистеми DELTA.

Нагадаємо, Хмара та Пісторіус під час зустрічі в Берліні в понеділок, 23 листопада, досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.