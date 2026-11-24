Президент Литви Гітанас Науседа пропонує вивчити закордонні поїздки литовських політиків, зокрема до Тайваню, щоб зрозуміти їхню роль у рішенні про відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі.

Заяву Науседи цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами президента, вивчення поїздок, їх тривалості та обставин допомогло б краще зрозуміти, які саме особи брали участь в ухваленні рішень щодо відкриття представництва Тайваню в Литві.

"Таких прізвищ, безперечно, не одне. І найкраще на питання про ці прізвища відповіло б саме ретельне вивчення того, хто їздив до Тайваню, за яких умов це відбувалося, скільки часу там перебували. І тоді ви б дуже добре побачили, яка насправді ситуація", – сказав Науседа.

На запитання, чи, говорячи про поїздки литовських політиків до Тайваню, він має на увазі їх можливий підкуп, президент відмовився висувати такі звинувачення.

"Не обов’язково все зводити саме до такого терміну – підкуп, корупція чи ще щось подібне. Так, не буду приховувати, що ці люди, можливо, і їздили до Тайваню через те, що мали певну попередню політичну позицію, бажання ширше й глибше розвивати відносини з Тайванем", – сказав він.

Проте Науседа висловив сумнів, чи принесли ці візити та продемонстрована Литвою політична воля відчутну користь.

"Чому в результаті цих візитів і цих наших знаків доброї волі результат виявився таким мізерним?" – запитав він.

ЗМІ писали, що Міністерство закордонних справ Литви у вересні начебто попросило представництво Тайваню у Вільнюсі змінити назву протягом тижня. Повідомляється, що в обмін на зміну назви тайванській стороні запропонували підписати угоду щодо інвестиційних перспектив та розпочати переговори про уникнення подвійного оподаткування.

Згодом після публікації прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що зміна назви представництва Тайваню у Вільнюсі була б передчасною до проведення переговорів з китайськими дипломатами.

Відносини між Литвою та Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс дозволив Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське представництво". Аналогічні представництва в інших країнах зазвичай діють під назвою "Тайбейського".

У відповідь Китай знизив рівень свого дипломатичного представництва в Литві з посла до тимчасового повіреного у справах. Китайські дипломати відсутні в Литві з травня 2025 року, після того, як Вільнюс відмовився видавати їм нові акредитації.