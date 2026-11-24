Фракція "Соціалістів і демократів" (S&D) у Європейському парламенті проведе внутрішнє обговорення позиції прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен щодо міграції після того, як депутати з кількох країн-членів висловили занепокоєння під час засідання у Страсбурзі в понеділок.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Депутати Європарламенту висловили заперечення щодо висловлювань Фредеріксен від 17 листопада, які, на думку критиків, перегукуються з ультраправою теорією змови про "велике заміщення", що помилково стверджує, ніби еліти планують розмити біле населення, головним чином через імміграцію небілих.

Депутати також висловили незадоволення підтримкою Фредеріксен угоди між Данією та чотирма іншими країнами ЄС про створення так званого "центру повернення" в Руанді для депортованих мігрантів.

"Я не є прихильницею великого заміщення населення", – заявила Фредеріксен, лідерка данських соціал-демократів, виданню Borgerlig Tabloid.

"Ми – данське суспільство, і ми – корінна група, яка етнічно є данською. Це, звичайно, змінюється, коли сюди приїжджають люди. Але й у майбутньому має існувати Данія, де пануватиме сильна культура більшості", – сказала вона.

Варто зазначити, що такі заяви Фредеріксен отримали підтримку ультраправих діячів з різних європейських країн.

Португальські та німецькі законодавці висловили заперечення щодо цих коментарів на засіданні в понеділок, після чого слово попросили ще кілька членів групи. Голова групи соціал-демократів Іраче Гарсія запропонувала запланувати офіційне обговорення на одному з майбутніх засідань, як повідомили чотири особи, які були присутні в залі або отримали інформацію про цю дискусію.

Ця дискусія знову приверне увагу до розбіжностей у центристсько-лівому об’єднанні щодо того, наскільки соціалісти можуть підтримувати жорсткішу міграційну політику. Підхід Фредеріксен раніше вже викликав критику з боку лідерів інших партій, зокрема після того, як вона приєдналася до прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні у засудженні неконтрольованої міграції.

Після міграційної кризи в Сеуті Фредеріксен також підписала лист, у якому закликала президента Європейської ради Антоніу Кошту вжити заходів для захисту кордонів ЄС. "Позиція Фредеріксен не відображає позиції соціалістичної політичної сім’ї", – заявила Гарсія тоді іспанським ЗМІ.

Крістель Шальдемозе, яка очолює данську делегацію у фракції, була заскочена зненацька цією критикою, зазначили двоє співрозмовників. "Я рада можливості обговорити міграційну політику зі своїми колегами у фракції S&D", – сказала вона.

Один зі співробітників соціалістів, який був присутній у залі, зазначив: "Ця тема викликає напругу в фракції, і Гарсія явно обрубала обговорення одразу, щоб ситуація не загострилася".

Нагадаємо, в уряді Іспанії висловилися проти ідеї створити в Руанді перший центр депортації мігрантів, яким відмовили у наданні притулку.

Нагадаємо, Німеччина, Австрія, Греція, Данія та Нідерланди заявили, що працюють над укладенням угоди з першою країною, що не входить до ЄС, щодо розміщення так званих центрів повернення мігрантів. Йдеться про перший такий центр у Руанді.