Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік та його український колега Євгеній Хмара у вівторок в Осло підписали меморандум про наміри щодо випробовування української бойової цифрової екосистеми DELTA.

Про це повідомили в норвезькому уряді, передає "Європейська правда".

Угода про співпрацю дає Норвегії можливість протестувати платформу DELTA, але не передбачає обміну оперативними даними між країнами.

"Це приклад взаємної співпраці. Норвегія може переймати досвід України, і ми разом займаємося спільними розробками. Підтримка Норвегії важлива для України, але завдяки цій підтримці ми також зміцнюємо оборонний потенціал Норвегії. У довгостроковій перспективі ця співпраця сприятиме зміцненню нашого оборонного потенціалу та готовності до дій на території Норвегії", – прокоментував домовленість норвезький міністр.

DELTA – це платформа для аналізу даних, призначена для оцінки обстановки та управління бойовими діями.

Платформа збирає та обробляє дані з різних джерел, таких як розвідка та спостереження, зокрема для створення карт у режимі реального часу та оглядових зображень у військових центрах командування та управління. Наразі ця система використовується Збройними силами України.

Раніше глави Міністерств оборони України та Німеччини – Євгеній Хмара і Борис Пісторіус – підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку, впровадження та застосування бойової цифрової екосистеми DELTA.

Нагадаємо, Хмара та Пісторіус під час зустрічі в Берліні в понеділок, 23 листопада, досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.