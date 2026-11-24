Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время своего визита в Закарпатье 24 ноября заявил, что ожидает возвращения на замок в Мукачево венгерского турула, которого в 2022 году заменили на трезубец.

Об этом Мадьяр сообщил на пресс-конференции в Берегово, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Венгрии отметил, что возвращение турула на бастион замка обойдется недорого, но это будет важным жестом.

"Я надеюсь, что птица турул, которая является очень важным символом, вернется в Мукачевский замок. Я надеюсь, что она займет место, которое занимала на протяжении веков. Это не стоит много денег, но является важным жестом", – отметил Мадьяр.

Отметим, что решение о замене фигуры турула на замке "Паланок" на трезубец принял Мукачевский городской совет. Пока неизвестно, как центральная власть может изменить это решение.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в октябре 2022 года вызвал временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета накануне провести демонтаж с бастиона "Паланок" орла-турула и заменить его на трезубец.

Кроме того, во время визита в Закарпатье Петер Мадьяр заявил, что он ожидает, что Украина выполнит договоренности в отношении меньшинств на полгода раньше, чем планировалось ранее.