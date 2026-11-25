Европейская комиссия изменила переговорную позицию ЕС по вступлению Украины в Евросоюз, частично учтя требования Польши о защите фермеров и перевозчиков.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о двух сферах переговоров: сельское хозяйство и транспорт, которые Украина хочет открыть до конца года.

В новых положениях предусмотрена возможность ограничения доступа наиболее уязвимых украинских сельскохозяйственных продуктов на рынок ЕС, специальные правила относительно субсидий для украинских хозяйств, а также переходный период в каботаже, то есть внутренних перевозках, осуществляемых иностранными перевозчиками.

Как сообщил польский дипломат, "изменения идут в направлении наших требований". Однако Варшава хочет еще уточнить и усилить некоторые положения. Как стало известно радиостанции, гарантий в отношении украинского сельского хозяйства также добивается Франция.

У Польши есть важный инструмент давления: открытие и закрытие следующих этапов переговоров о вступлении требует единодушия государств-членов. Таким образом, Варшава может заблокировать прогресс переговоров, если сочтёт, что её интересы не были должным образом защищены. ЕК хочет открыть оба кластера переговоров с Украиной до 15 декабря.

Что касается деталей, таких как продолжительность переходных периодов, объёмы квот на украинские сельскохозяйственные продукты или правила каботажа, придётся подождать. Они будут обсуждаться только при закрытии соответствующих разделов, что может длиться месяцы, а то и годы. Украина выступает против постоянного исключения своих фермеров из европейского рынка. Она допускает только переходные периоды, которые должны быть пропорциональными и ограниченными по времени.

Напомним, Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) в пятницу, 20 ноября, утвердил результаты скрининга украинского законодательства по переговорным кластерам 4 и 5, что позволяет перейти к следующему этапу процедуры их официального открытия в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

До этого Еврокомиссия направила в Совет ЕС отчет о выполнении Молдовой промежуточных требований IBAR, утверждение которого позволит ей начать закрытие переговорных разделов.

О том, почему Украина затягивает с реформами, а также о реалистичной дате вступления в ЕС – в материале Посол ЕС: Мы нашли решение, как провести ряд реформ, но они понравятся не всем в Украине.