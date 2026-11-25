В правительстве Великобритании планируют ввести первую в мире систему лицензирования для предприятий и частных лиц, торгующих всеми видами ножей, включая столовые.

Об этом заявили в МВД Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В рамках усилий по выполнению обещания правительства сократить преступления с использованием ножей наполовину в течение 10 лет, магазины и интернет-продавцы, торгующие ножами для масла или мачете, должны будут подать заявку на получение лицензии, иначе им грозят штрафы.

Иностранные продавцы должны будут пользоваться услугами посредника, базирующегося в Великобритании и отвечающего за соблюдение лицензионных правил.

Эти меры направлены на борьбу с "серым рынком" – недобросовестными и нерегулируемыми онлайн-продавцами, которые, как известно, продают опасные ножи детям.

По словам Министерства внутренних дел, новая система будет охватывать весь ассортимент ножей, в отличие от схем в других странах мира, которые направлены лишь на определенные типы. Особое беспокойство вызывают острые кухонные ножи, поскольку их часто используют при нападениях со смертельным исходом.

Министры планируют включить в систему лицензирования магазины бытовых товаров, торгующие столовыми приборами. Весной в СМИ появлялись сообщения о том, что столовые приборы будут исключены из любой системы лицензирования.

Полиция сможет принимать меры в отношении продавцов, нарушающих правила, в частности аннулировать лицензии, что затруднит недобросовестным продавцам и продавцам с "серого рынка" поставку опасного оружия детям и преступникам.

Этот шаг положительно оценили ведущие активисты движения против ношения ножей.

Полицейские предупреждали, что предлагаемая система лицензирования возложит дополнительное бремя ответственности на и без того перегруженные правоохранительные органы. Министерство внутренних дел ещё должно оценить полные затраты и административные аспекты этой системы.

Система лицензирования, которая потребует принятия соответствующего законодательства, является результатом консультаций, начатых в декабре 2025 года после убийств в Саутпорте.

С тех пор правительство ввело двухступенчатую проверку возраста при онлайн-покупках ножей и обязало продавцов сообщать об оптовых заказах на шесть и более ножей.

Ожидается, что лицензия каждого продавца ножей будет действовать три года, а плата за нее будет устанавливаться на основе полного возмещения затрат.

Напомним, в прошлом году 18-летний Аксель Рудакубан, признавшийся в убийстве трех девушек в городе Саутпорт на севере Англии в июле 2024 года, был приговорен к 13 пожизненным срокам лишения свободы.

В конце июля 2024 года тогда 17-летний Рудакубана напал с ножом на детей и взрослых на северо-западе Англии во время занятия танцами. В результате погибли три девушки, ещё восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.