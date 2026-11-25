Посольство США в Украине опубликовало обновленное предупреждение для своих граждан, призывая их не ехать в Украину из-за российских атак.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 24 ноября, пишет "Европейская правда".

В заявлении подчеркнули, что Государственный департамент США напоминает гражданам о необходимости воздерживаться от поездок в Украину в связи с российско-украинской войной.

"Российские ракетные и беспилотные атаки продолжают затрагивать все регионы Украины, и удары могут наноситься в любое время, с ограниченным предупреждением или вообще без него", – заявили в посольстве.

Также нам подчеркнули, что мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, имеющим украинское гражданство, "может быть запрещено выезжать из страны, в том числе мужчинам с двойным гражданством".

В посольстве посоветовали американцам, находящимся в Украине, включить уведомления в приложении "Воздушная тревога", знать, где находится ближайшее укрытие, и соблюдать ограничения, установленные военным положением.

Стоит отметить, что ранее СМИ писали, что администрация Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до начала января 2027 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кушнер и Уиткофф стремятся заключить мирное соглашение в российско-украинской войне до января. Трамп посмеялся над этими словами.